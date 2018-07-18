Москва, 18 июля, 2018, 17:54 — ИА Регнум. Президент РФ включил в президиум Госсовета временно исполняющего обязанности главы Дагестана Владимира Васильева. Распоряжение об этом, подписанное Владимиром Путиным, опубликовано 18 июля на официальном интернет-портале правовой информации.

Kremlin.ru Владимир Васильев

В прежнем составе президиума Государственного совета Северо-Кавказский федеральный округ представлял Вячеслав Битаров — глава Республики Северная Осетия — Алания. В ноябре 2017 года он был включен в президиум вместо ушедшего в отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.

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Напомним, Государственный совет РФ является совещательным органом при президенте Российской Федерации. В разные годы Северный Кавказ в президиуме этого органа представляли глава Чечни Рамзан Кадыров, глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и другие руководители субъектов СКФО.