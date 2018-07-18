Лондон, 18 июля, 2018, 17:52 — ИА Регнум. Бывший глава МИД Великобритании Борис Джонсон призвал парламент «спасти Brexit», 18 июля передает агентство Reuters.

U.S. Department of State Борис Джонсон

«Еще не поздно спасти Brexit. У нас есть время на этих переговорах, мы изменили курс один раз, и мы снова можем изменить его… У нас не будет другого шанса, чтобы все исправить», — заявил Джонсон в докладе, посвященном выходу в отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 июля Борис Джонсон ушел в отставку с поста министра иностранных дел Великобритании — в связи с уступками Терезы Мэй чиновникам Евросоюза по Brexit.

Читайте также: Борис Джонсон отправлен в отставку