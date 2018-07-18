Ярославль, 18 июля, 2018, 17:50 — ИА Регнум. В Ярославле направлено в суд уголовное дело по факту мошенничества в сфере долевого строительства жилья на сумму свыше 313 млн. рублей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Ярославской области.

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Громкое дело предпринимателя Игоря Зайцева дошло до суда. Первый заместитель прокурора Ярославской области утвердил обвинительное заключение в отношении 49-летнего мужчины. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

По версии следствия, будучи генеральным директором и учредителем ООО «Кладезь» с ноября 2012 года по февраль 2014 года Зайцев заключил более 150 договоров долевого участия в строительстве трех многоквартирных жилых домов в поселке Сокол Ярославля.

Но строительство встало в начале 2014 года: на одном объекте работы прекращены на стадии фундаментных работ, на втором — на стадии кладки первого этажа, на третьем — на стадии кладки третьего этажа. Участники долевого строительства при внесении полной оплаты по договорам остались без квартир.

Как считает обвинение, деньги, собранные с дольщиков, тратились отнюдь не на строительство: они погашение долгов, обналичивание, расчеты с контрагентами по другим договорам.

В результате потерпевшим причинен ущерб в сумме свыше 313,7 млн. рублей.

Уголовное дело возбуждено по материалам проверки прокуратуры Ярославля. Оно будет рассматриваться в Кировском районном суде.