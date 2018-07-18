Москва, 18 июля, 2018, 18:41 — ИА Регнум. Во время проведения чемпионата мира 2018 года в России пассажиропоток московского метрополитена вырос почти на 300 тыс. пассажиров в сутки, что почти сопоставимо с населением Саранска — самого маленького из городов, принимающих ЧМ-2018. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Карта московского метрополитена и МЦК

«Москва достойно приняла чемпионат, и я надеюсь, что в будущем в наш прекрасный город будут приезжать ещё больше туристов из разных городов и стран, а мы будем использовать полученный опыт, чтобы сделать их пребывание здесь комфортным и безопасным», — подчеркнул глава столичного департамента транспорта Максим Ликсутов.

Что касается гостей чемпионата, получивших право бесплатного проезда, то в среднем волонтёры, журналисты и болельщики спускались в «подземку» около семи раз за день. Также в департаменте составили своеобразный рейтинг таких пассажиров подземки. Его победителем стал один из журналистов, который воспользовался услугами метро 216 раз, на втором месте находится волонтёр, проехавший 214 раз, на третьем — болельщик, он спустился в метро 157 раз.

Кроме того, столица стала первым в мире городом, запустившим прямые трансляции матчей в метрополитене. Так, свыше 60 матчей в режиме онлайн посмотрели более 20 млн пассажиров.

«Это почти в пять раз больше населения Хорватии — серебряного призёра чемпионата мира по футболу — 2018. Такой рекорд никто не превысит ещё много лет», — подчеркнули в ведомстве.

В департаменте транспорта заявили, что приток в туристов в город не повлиял на дорожную ситуацию. Так, средняя загруженность дорог в вечерний час пик составляла пять баллов, а максимальная загруженность в семь баллов была зафиксирована только три раза. Выяснилось, что ответственнее всего к планированию поездок по Москве отнеслись болельщики из Великобритании, Германии и Латвии — именно они оказались самыми частыми посетителями соответствующего раздела «Единого транспортного портала».

В пресс-службе также напомнили, что по решению президента Российской Федерации Владимира Путина до конца 2018 года иностранные туристы смогут вернуться в Москву по Fan ID, без визы, чтобы ещё раз посмотреть на достопримечательности города.

«Мы ожидаем, что приезд туристов стимулирует рост экономики и рост доходов малого бизнеса», — подчеркнули в департаменте транспорта.

Самыми «громкими» были признаны мексиканские, бразильские и португальские болельщики. Более того, мексиканские гости были так поражены аккуратностью и мастерством вождения одного из водителей «Мосгортранса», что они вручили ему сомбреро.

Как сообщало ИА REGNUM, один из мексиканских болельщиков заявил, что Россия прекрасно подготовилась к проведению чемпионата мира по футболу — 2018. Он напомнил, что в 2026 году мировой футбольный турнир будет проходить в Мексике, которой нужно много сделать для достижения столь высокого уровня организации.

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