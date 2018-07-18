Севастополь, 18 июля, 2018, 17:42 — ИА Регнум. В октябре-ноябре 2018 года в Севастополе начнётся строительство новой больницы скорой медицинской помощи. Об этом журналистам 18 июля сообщила руководитель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Заксобрания города-героя Татьяна Щербакова.

Марина Каширская ИА REGNUM Севастополь

«В конце апреля был заключён контракт на выполнение проектной документации в августе текущего года. Затем будут проведены конкурсные процедуры по подрядчику, а строительно-монтажные работы запланированы на октябрь-ноябрь 2018 года», — отметила Щербакова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера в Севастополе находится под угрозой из-за того, что он запланирован в границах объекта культурного наследия «Древний Херсонес Таврический» — местные депутаты опасаются, что проект изменений этих границ, предложенный местным правительством, откроет рядом многоэтажную коммерческую застройку.