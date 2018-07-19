Париж, 19 июля, 2018, 05:05 — ИА Регнум. Французские СМИ, строившие прогнозы относительно содержания и итогов встречи Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки, поделились своими впечатлениями от состоявшегося события. Какими оказались эти впечатления, пишет автор ИА REGNUM Валерия Аникушина.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп.

Ведущая французская медиагруппа Les Echos полагает, что если со своими союзниками по НАТО Трамп бывает придирчив и нетерпелив, то теперь он «отдал предпочтение личным отношениям со своим российским коллегой». Газета Le Figaro отмечает хорошее начало пресс-конференции, прошедшей после встречи, поскольку оба лидера подчеркивали необходимость восстановления отношений «на прагматической основе». Но далее, пишет Agence France-Presse, Трамп отказался осудить Москву во вмешательстве в выборы 2016 года, тем самым подтвердив опасения американских и европейских наблюдателей «по поводу двусмысленности Трампа в отношении России и по поводу того, что бывший шпион КГБ В. Путин будет манипулировать Трампом».

По выражению Le Parisien, Путин загипнотизировал Трампа на этом саммите, а оба президента хотели «воплотить в реальность гармоничный мир», в котором США и Россия больше не противники, а «простые конкуренты». И, конечно, в стране новых чемпионов мира по футболу не могли обойти вниманием футбольный мяч, подаренный Трампу: в Le Point его назвали «мячом дружбы», а в Le Parisien — символом «нового чудесного соглашения».

Впрочем, по мнению большей части политического класса США, Трамп «забил гол в собственные ворота».

Читайте подробности: «Трамп встает на сторону Кремля»: французские СМИ о встрече в Хельсинки

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