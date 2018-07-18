Киев, 18 июля, 2018, 17:32 — ИА Регнум. НАТО, Запад и США уже «списали» президента Украины Петра Порошенко как политика. Об этом 18 июля в эфире телеканала NewsONE заявил политический эксперт Руслан Бортник.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

«Президент Украины говорит нам часть правды о том, что Украина важна для США и НАТО, но она сегодня не важна для Трампа и его администрации. Сегодня у НАТО есть более острые проблемы, которые они должны решить… Украина важна для Запада, США и НАТО, а украинская власть уже нет. Украинская власть — уже списанный товар. Это в какой-то мере подтверждает и сам президент Украины, который в понедельник сказал, что если Украина останется в одиночку, надо понимать, что это украинская власть останется в одиночку. Сегодня президент Украины из-за своей нерациональной, непрофессиональной международной политикой, к сожалению, оставляет Украину наедине со своими проблемами. Сам потерял всякий кредит доверия у западных партнеров», — сказал Бортник.

По его словам, сегодня США не будут договариваться с президентом Порошенко, который находится в статусе «хромой утки» из-за приближающих президентских выборов.

«С этим президентом нет смысла о чем-то договариваться. Он и раньше не особо выполнял договоренности, а сейчас он их технически не может выполнить. Это президент — табличка. Очень важно, обратите на это внимание, Трамп отказал Порошенко в политической поддержке на выборах 2019 года. Отсутствие разрешения хотя бы на дипломатическое фото, отсутствие общих фраз Трампа о поддержке Порошенко, это как раз приговор Белого дома относительно нынешней политической команды в Украине», — сказал Бортник, комментируя итоги переговоров Порошенко и Трампа 12 июля.

Как сообщалось, 16 июля в эфире программы «Свобода слова» на ICTV президент Петр Порошенко заявил, что Украина будет защищать свою землю, даже если останется без международной поддержки. Президент также отметил большой интерес США, НАТО и ЕС к Украине.

«Мы готовы и будем защищать нашу землю, даже если останемся одни, без международной поддержки. Для этого мы продолжаем развивать армию, и приоритетом остаются Вооруженные силы Украины. Если мы будем опираться на наши национальные интересы, на наш народ, на нашу армию — мы победим», — сказал Порошенко.

Напомним, 12 июля в Брюсселе в рамках саммита НАТО состоялась встреча президента Порошенко и президента Дональда Трампа. На пресс-конференции Порошенко заявил, что обсудил с президентом США его встречу с Владимиром Путиным, вопрос «Северного потока-2» и продвижение реформ на Украине.

«Мы очень тщательно обсудили и следующую встречу президента Трампа в Хельсинки в понедельник, 16 июля. Были также тщательно обсуждены вопросы «Северного потока-2», — сказал Порошенко.