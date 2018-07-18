Ярославль, 18 июля, 2018, 17:30 — ИА Регнум. Арбитражный суд Ярославской области расторг договор аренды территории Петропавловского парка ООО «Гилси». Об этом сказала корреспонденту ИА REGNUM градозащитница Елена Богданова.

Http://yaroslavl-tur.ru Петропавловский парк

Уже несколько лет ООО «Гилси», мэрия Ярославля и Росимущество пытаются решить судьбу стадион «Красный перекоп» и Петропавловского парка. ООО «Гилси» получило в аренду федеральные земли парка, разбитого в 18 веке, для реконструкции и реставрации зданий и строительства многофункционального комплекса с лечебно-реабилитационным центром.

Земля парка является территорией памятника федерального значения. ООО «Гилси» просило отменить нормы Генерального плана и правил землепользования и застройки, которые не позволяют осуществить деятельность, обозначенную в договоре аренды — реконструкцию и реставрацию зданий и строительство, так как статус рекреационной зоны не предусматривает таких видов.

Частники пытались даже утверждать, что трибуны стадиона — это переносная конструкция, и значит, никого стадиона не существует. Остается земля, и она принадлежит арендаторам. По стадиону было много судебных исков в Арбитражном суде региона. И вот он решил расторгнуть договор аренды Росимущества и ООО «ГИЛСИ», а кроме этого, взыскать с частника 1 млн 280 тысяч задолженности по арендной плате за 2017 год.