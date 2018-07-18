Клайпеда, Литва, 18 июля, 2018, 17:13 — ИА Регнум. Погрузки в литовском порту Клайпеде за первое полугодие 2018 года выросли до 22,163 млн тонн, что на 7,6% больше, чем за аналогичный период 2017 года, объявила сегодня, 18 июля, дирекция порта, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Algirdas Клайпеда. Порт

Самый стремительный рост показали генеральные грузы — рост на 28,4%, до 7,558 млн тонн. Насыпные грузы выросли на 0,5%, а наливные, наоборот, снизились на 2,7%.

За первое полугодие 2018 года в Клайпеду зашло 3265 судов, на 23 судна больше.