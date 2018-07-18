Москва, 18 июля, 2018, 17:06 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал распоряжение об утверждении состава президиума Государственного совета России. Документ опубликован сегодня, 18 июля, на официальном интернет-портале правовой информации.

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно тексту документа, в состав президиума Государственного совета вошли: глава Бурятии Алексей Цыденов, губернатор Калининградской области Антон Алиханов, губернатор Пермского края Максим Решетников, временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев, глава Адыгеи Мурат Кумпилов, губернатор Челябинской области Борис Дубровский, губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко, губернатор Тульской области Алексей Дюмин.