Санкт-Петербург, 18 июля, 2018, 17:10 — ИА Регнум. В период подготовки и проведения Главного военно-морского парада в Санкт-Петербурге будут введены ограничения для движения на водных путях города, сообщили 18 июля в городском комитете по транспорту.

Дарья Драй ИА REGNUM Военные корабли в акватории Невы в преддверии Дня ВМФ

В частности, будут временно закрыты для движения судов участки реки Фонтанки — от Прачечного моста до Пантелеймоновского моста; участки Зимней канавки — от Эрмитажного моста до 2-го Зимнего моста; участки Кронверкского пролива — от Иоанновского моста до Кронверкского моста.

Временное закрытие участков водных путей началось еще во вторник, 17 июля, и продлится до 30 июля. Наиболее продолжительным закрытие будет в день проведения парада, 29 июля, — движение по указанным участкам будет прекращено с 09:00 до 13:00.

Тем временем некоторые корабли, которые примут участие в той части парада, которая пройдет на Неве, уже бросили якорь в центре города, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В частности, в Неве стоит новейший фрегат «Адмирал Макаров» (бортовой номер 799) и корвет «Сообразительный» (бортовой номер 531).