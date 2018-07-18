Ярославль, 18 июля, 2018, 16:56 — ИА Регнум. Адвокаты депутата областной думы Павла Дыбина предложат Кировскому районному суду Ярославля отпустить их подзащитного. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил адвокат Александр Толянин.

Областная дума Павел Дыбин

Следственное управление Следственного комитета России по Ярославской области обратилось в Кировский районный суд Ярославля с ходатайством оставить депутата областной думы Павла Дыбина под стражей. Вопрос об этом будет рассматриваться 19 июля. Как ранее сообщало ИА REGNUM, Павел Дыбин был задержан 23 мая 2018 года по подозрению в коммерческом подкупе в размере 1,4 миллиона рублей. По версии следствия, он получил деньги за отказ подконтрольных ему фирм участвовать, а аукционах. Сейчас народный избранник содержится в следственном изоляторе.

Адвокат Александр Толянин факт получения денег депутатом подтвердил, но что это является коммерческим подкупом опроверг. Сторона защиты в суде будет просить изменить меру пресечения. Это может быть подписка о невыезде или домашний арест.

«Никаких отягчающих обстоятельств за два месяца не выявлено. Предположим, что кто-то из свидетелей по делу сказал, что Дыбин на них воздействует сам или через кого-либо. Пытается понудить дать ложные показания, спрятать улики. Ничего подобного не было. Все идет в правовом поле», — сказал корреспонденту ИА REGNUM адвокат Александр Толянин.

Адвокат признал факт того, что Павел Дыбин получил деньги, но сказал, что это не преступление и коммерческим подкупом не является. Что же на самом деле это было — он не пояснил, но пообещал, что в ближайшее время статья о коммерческим подкупе с депутата будет снята.