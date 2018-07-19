Омск, 19 июля, 2018, 03:15 — ИА Регнум. За 2017 год численность населения Омской области уменьшилась на 12,6 тыс. человек. По данным, которые сообщает Омскстат, число жителей столицы области снизилось на 6,4 тысячи человек, а жителей муниципальных районов — на 6,2 тысячи. О масштабах и причинах сложившейся ситуации пишет корреспондент ИА REGNUM Татьяна Иващенко.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Иртышская набережная ночью. Омск

Миграционная убыль усиливается (по сравнению с 2016 годом она выросла в 1,7 раза), число уехавших из области превысило число приехавших в нее на 9852 человека, при этом коэффициент рождаемости снизился на 13,5% по сравнению с 2016 годом. Для сравнения: в 2009 году миграционная убыль в Омской области составляла 340 человек, а в 2016-м — уже 5842.

По мнению омского политолога Андрея Рудакова, у власти в Омской области «находятся те, кто не в состоянии думать о развитии и решать текущие проблемы», в итоге людей гонят из области низкие зарплаты, плохая экологическая обстановка и ухудшающаяся инфраструктура, причем «на данный момент нет предпосылок к существенным изменениям».

О других событиях и новостях Омской области читайте в статье: Омская область: коррупционеры прижились, население — самоэвакуируется

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