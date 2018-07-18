Ростов-на-Дону, 18 июля, 2018, 16:37 — ИА Регнум. Уборочная кампания в Ростовской области близка к завершению. Селянам осталось обработать менее 25% от общих уборочных площадей. Донские аграрии собрали около 8 млн тонн зерна. Об этом ИА REGNUM проинформировали в министерстве сельского хозяйства и продовольствия региона.

Donland.ru Урожай

«Донские аграрии в ряде южных и центральных районов области находятся на завершающей стадии работ. Однако на севере есть районы, где убрано на сегодня 50−60% площадей. Сейчас важно использовать любую погожую минуту и в кратчайшие сроки собрать выращенный урожай», — цитирует главу ведомства Константина Рачаловского пресс-служба.

Лидерами жатвы стали хлеборобы Сальского, Зимовниковского и Зерноградского районов. Эти же территории лидируют и по валовому сбору. Наибольшей урожайностью могут похвастать земледельцы Багаевского и Зерноградского районов.

В министерстве обратили внимание на то, что качество зерна в 2018 году выше прошлогодних показателей.

Напомним, ранее донской министр сельского хозяйства и продовольствия подверг сомнению лидерство Ростовской области по сбору урожая в России. Без рекорда регион может оставить засуха. В 2017 году в Ростовской области был установлен рекорд — аграрии собрали 13,5 млн тонн зерновых.