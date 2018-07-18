Ярославль, 18 июля, 2018, 16:31 — ИА Регнум. Директор фонда содействия капитальному ремонту многоквартирных домов Ярославской области Эдуард Потапов покинул свой пост. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в правительстве Ярославской области.

Yarmkd76.ru Эдуард Потапов

Эдуард Потапов написал заявление об увольнении по собственному желанию. 18 июля у него последний рабочий день. Поводом для этого, по сведению источников ИА REGNUM, стало недовольство работой фонда в правительстве области.

ИА REGNUM уже писало о странной ситуации, сложившейся в конце 2017 года, когда процент выполнения плана капремонта увеличился за два месяца в два с лишним раза. При этом качество работ на многих объектах вызвало критику и жителей, и депутатов Ярославской областной думы.

Скандальный оттенок имели торги на право выполнения работ, когда крупный подряд в 2017 году получила московская компания «Дельта Констракшн», по некоторым данным, связанная с бывшим советником председателя области Павлом Юхвидиным. У «Дельты» не было в Ярославле ни сотрудников, ни техники. Работы по ряду объектов так и не были начаты. Другие объекты были отданы на субподряд. При этом «Дельта Констракшн» получила деньги от фонда за выполненные работы, не рассчитавшись с реальными исполнителями.

Обманутые ярославские подрядчики обратились в правоохранительные органы и суды. Сумма судебных претензий составляет порядка 60 млн рублей.

Кардинально ситуация не изменилась и в 2018 году. Кто будет исполнять обязанности руководителя фонда, пока неизвестно. По данным ИА REGNUM, в правительстве региона пока не подобрали подходящую кандидатуру.