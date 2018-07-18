Москва, 18 июля, 2018, 15:56 — ИА Регнум. Сирийская армия успешно зачищают провинцию Дераа от боевиков. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 18 июля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.

Иван Шилов ИА REGNUM Победа в Сирии

«На фоне общей напряжённости обращают на себя некоторые положительные моменты, связанные с успешными действиями сирийских правительственных сил на юго-западе страны, которые последовательно дожимают боевиков в провинции Даръа», — заявила Захарова.

По её словам, ситуация на юге в Сирии носит «разнонаправленный» характер, однако в целом в регионе растёт число зачищенных от террористов населённых пунктов и стратегических высот, которые всё чаще сдаются без боя.

«По состоянию на 16 июля под контролем властей оказалось уже 90% территории провинции. При активном содействии российских офицеров продолжается работа по замирению оставшихся мятежных районов. В рамках достигнутого соглашения по урегулированию в административном центре провинции, откуда три дня назад на север Сирии были вывезены более 400 боевиков и членов их семей», — указала дипломат.