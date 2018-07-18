Ярославль, 18 июля, 2018, 15:51 — ИА Регнум. В Госдуме России поставили точку в интриге с отзывом губернатора Ярославской области на законопроект о пенсионной реформе — он не поступал в парламент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев.

Правительство Ярославской области

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в правительстве Ярославской области не смогли дать четкого ответа, был ли отзыв предоставлен. Госдума России просила представить документы до 17 июля.

Пока от вас отзывов нет. Ни от заксобрания, ни от губернатора нет. Комитет уже этот вопрос рассмотрел и одобрил законопроект. Завтра его уже палата будет рассматривать», — сказал корреспонденту ИА REGNUM первый заместитель председателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Госдумы РФ Николай Коломейцев.

Большинство регионов России в лице заксобраний и губернаторов прислали одобрительные отзывы на проект закона. Ярославская областная дума не стала его рассматривать, предпочтя уйти на каникулы. Губернатор области ушел в отпуск с 9 июля, а и.о. губернатора — председатель правительства региона Дмитрий Степаненко — отзыв вместо Дмитрия Миронова писать не стал.