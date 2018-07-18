Москва, 18 июля, 2018, 15:48 — ИА Регнум. В селе Паник Ширакской области Армении 17 июля произошел инцидент с российскими военными, несущими боевое дежурство на 102-й военной базе, дислоцированной в областном центре — городе Гюмри. Военные учения со стрельбами охватили непосредственную территорию села и вызвали панику среди местных жителей.

РИА Новости 102-ая военная база в Армении

В сети опубликованы видео жителей села с кадрами, как по улицам селу проезжают военные грузовики с которых ведется стрельба. Как заявили сами военные, стрельба велась холостыми патронами и отрабатывался сценарий военных учений. Жители села заблокировали колонну военных, пытавшихся собрать гильзы, и требовали объяснений. Военный, представившийся в видео как капитан Константин Викторович, извинялся перед селянами и сообщал кому-то по телефону, что «они отработали план по засаде колонны», и местные жители мешают их передвижению. Он отказался от объяснений происшедшего.

История вызвала широкий общественный резонанс. Губернатор области Карен Саруханян сообщил в соцсетях, что встречался с замкомандира по работе с личным составом 102-ой российской военной базы в Гюмри Алексеем Полюховичем для обсуждения инцидента. «Полюхович извинился и заявил, что происшедшее — результат оплошности, заверив при этом, что впредь подобных упущений в их работе не будет», — отметил губернатор Ширакской области. По словам губернатора, военные не предупредили местные власти о каких-либо учениях, поскольку их там, по заверению военных, и не планировалось.

В непосредственной близости от села Паник находится военный полигон «Алагяз», используемый российскими военными.

Пресс-секретарь премьер-министра Армении Арман Егоян заявил, что Никол Пашинян внимательно наблюдает за развитием ситуации после инцидента в селе Паник/ «Обстоятельства инцидента и результаты последующего расследования докладываются премьер-министру. Этот вопрос находится в центре внимания Пашиняна», — отметил он.