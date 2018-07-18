Симферополь, 18 июля, 2018, 15:47 — ИА Регнум. В Крыму установлено 1 173 билборда и ситилайта с истекшими разрешениями, собственники которых отказываются их демонтировать, нарушая федеральный закон «О рекламе». Об этом 18 июля на рабочем совещании сообщил министр внутренней политики, информации и связи РК Сергей Зырянов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Нам удалось демонтировать 226 конструкций, однако необходимо усилить работу. Также необходимо подумать о проведении торгов на право размещения рекламных конструкций», — отметил министр.

Напомним, в мае более сотни коммерсантов полуострова обратились к уполномоченному по защите прав предпринимателей Борису Титову, депутатам Госдумы и руководству РК с просьбой вмешаться и не допустить уничтожения рекламной отрасли, поскольку в 2018 году истёк срок действия украинских разрешений на размещение рекламных конструкций, а получить новые они не могут. Позже глава республики Сергей Аксёнов пообещал приостановить демонтаж законно установленных конструкций, на которые истёк срок разрешения и поручил вице-премьеру правительства Дмитрию Полонскому подготовить предложения, как организовать дальнейшую работу местных рекламщиков.