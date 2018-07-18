Берлин, 18 июля, 2018, 15:51 — ИА Регнум. За неделю до поездки главы Европейской комиссии Жана-Клода Юнкера в Вашингтон для встречи с президентом США Дональдом Трампом, между Францией и Германией нет единства в вопросе стратегии в торговой войне с США, передает немецкий телеканал N-TV 18 июля. Президент Франции Эмманюэль Макрон выступает против сближения с США, канцлер Германии Ангела Меркель готова идти на компромисс.

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель и Дональд Трамп

Юнкер не может ехать в США с пустыми руками — вполне вероятно, что он сделает конкретные предложения по заключению торговой сделки, чтобы положить конец войне, считают в дипломатических кругах. Таким образом, берлинское правительство одержит верх в споре с Парижем.

Предложение Германии содержит три пункта, которые представляют формальное начало дальнейших переговоров и затем должны быть ратифицированы другими странами Евросоюза (ЕС).

Потенциальная сделка включает в себя двустороннее соглашение о недопущении тарифов на промышленность, многостороннее соглашение о прекращении повышения тарифов на автомобили для всего мира и всеобъемлющее торговое соглашение, пишет журнал Politico со ссылкой на двух немецких дипломатов. Соответственно, влиятельный генеральный секретарь Еврокомиссии Мартин Зелмайр должен поддержать предложение Германии идти навстречу президенту США.

Инициатива Германии и влияние ее на Юнкера противоречит интересам Франции, которая выступает за осторожность в переговорах с президентом США. Для экономики Германии надвигающиеся тарифы на импорт европейских автомобилей представляют собой серьезную проблему и могут значительно ослабить экономическую мощь. Президент Макрон же считает, что явная цель Трампа — подорвать силу и сплоченность ЕС.

Встреча Юнкера и Трампа была предложена главой Еврокомиссии на саммите G7 в Канаде. Она должна по меньшей мере предотвратить дальнейшую эскалацию торгового конфликта. ЕС ответил на ввод пошлин на сталь и алюминий установлением тарифов на виски, джинсы и мотоциклы.

Теперь Трамп может пересмотреть тарифы на импорт европейских автомобилей, который важнее для экономики Германии, чем вопрос алюминия и стали. США связывают дополнительные тарифы «с интересами национальной безопасности». Но ЕС считает, что в действительности это только вопрос усиления американской экономики.