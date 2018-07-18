Ярославль, 18 июля, 2018, 15:41 — ИА Регнум. В Ярославле межведомственная проверка, проведенная по обращению неравнодушных жителей, показала, что предприятие «Русские краски» загрязняет реку Которосль. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Сообщество «Неравнодушный Ярославль» Место загрязнения

Жители зафиксировали, что компания «Русские Краски» в очередной раз сбросила отходы в реку Которосль.

«Они похожи на липкую пленочку, которая постоянно налипает на леску или плетенку. Бетонный блок со скоплением этой дряни — это выход ливневой канализации, сбросы идут не оттуда, а немного выше по течению, в «верхней» части предприятия», — отмечают авторы обращения.

В ходе выездных проверочных мероприятий, проведенных прокуратурой совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по Ярославской области, Центром гигиены и эпидемиологии была обследована территория, о которой говорили жители.

Выяснилось, что отведение поверхностных сточных вод с территории промышленной площадки АО «Русские краски» организовано через систему ливневой канализации и очистные сооружения в реку Которосль.

Проведенными лабораторными исследованиями установлено, что в стоках предприятия, поступающих в реку, содержатся загрязняющие вещества в концентрациях превышающих нормативные и предельно-допустимые, в т.ч. железо, фенол, формальдегид, нитриты, нитраты и пр.

В отношении АО «Русские краски» и ответственного должностного лица прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях.