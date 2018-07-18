В Ярославле «Русские краски» «разукрасили» Которосль
Ярославль, 18 июля, 2018, 15:41 — ИА Регнум. В Ярославле межведомственная проверка, проведенная по обращению неравнодушных жителей, показала, что предприятие «Русские краски» загрязняет реку Которосль. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Жители зафиксировали, что компания «Русские Краски» в очередной раз сбросила отходы в реку Которосль.
«Они похожи на липкую пленочку, которая постоянно налипает на леску или плетенку. Бетонный блок со скоплением этой дряни — это выход ливневой канализации, сбросы идут не оттуда, а немного выше по течению, в «верхней» части предприятия», — отмечают авторы обращения.
В ходе выездных проверочных мероприятий, проведенных прокуратурой совместно со специалистами Управления Роспотребнадзора по Ярославской области, Центром гигиены и эпидемиологии была обследована территория, о которой говорили жители.
Выяснилось, что отведение поверхностных сточных вод с территории промышленной площадки АО «Русские краски» организовано через систему ливневой канализации и очистные сооружения в реку Которосль.
Проведенными лабораторными исследованиями установлено, что в стоках предприятия, поступающих в реку, содержатся загрязняющие вещества в концентрациях превышающих нормативные и предельно-допустимые, в т.ч. железо, фенол, формальдегид, нитриты, нитраты и пр.
В отношении АО «Русские краски» и ответственного должностного лица прокуратурой возбуждены дела об административных правонарушениях.