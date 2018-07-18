Волгоград, 18 июля, 2018, 15:29 — ИА Регнум. Сотрудники волгоградского металлургического завода «Красный Октябрь» вновь жалуются на задержку зарплаты. 17 июля сотрудники провели собрание. Они рассказали, что не получили авансы, которые должны были выдать еще в конце июня, и основные части зарплат, срок выдачи которых — 15 июля.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Как сообщило волгоградское издание V1.ru, по данным сотрудников, с завода исчез весь управляющий персонал. В итоге работники не могут уволиться, уйти в декрет и просто узнать, что их ожидает.

ИА REGNUM отмечает, что в мае 2018 года на предприятии было введено внешнее наблюдение. Такое решение принял арбитражный суд по иску о банкротстве завода. Кроме того, работа завода была приостановлена на два месяца. Это связано с проведением чемпионата мира по футболу — 2018.