Ульяновск, 18 июля, 2018, 15:24 — ИА Регнум. В Ульяновске сегодня, 18 июля, избран председатель городской думы. Этот пост занял 29-летний Илья Ложечкин. В ходе «тайного голосования за его кандидатуру было отдано большинство голосов депутатов», сообщает пресс-служба парламента.

Ugd.ru Илья Ложечкин

На заседание парламента был вынесен кадровый вопрос. Досрочно сложивший полномочия главы гордумы Сергей Панчин назначен мэром Ульяновска. Вакантное место главы городского корпуса занял Илья Ложечкин, который исполнял обязанности председателя, до этого был вице-спикером. За него проголосовало «большинство депутатов».

«Приложу все усилия для того, чтобы городская дума была эффективным коллегиальным органом и проводила успешную работу по улучшению жизни горожан. В частности, считаю необходимым усилить работу по нормативному обеспечению жизни и развития города, исполнению наказов и обращений граждан», — заявил на новом посту Ложечкин.

Напомним, Илья Ложечкин в 2014 году в ходе дополнительных выборов в городскую думу избран депутатом от 27-го избирательного округа (Дальнее Засвияжье). В 2015 году (после избрания гордумы V созыва) стал заместителем главы города, возглавил комитет по городскому хозяйству, транспорту и охране окружающей среды. С 10 мая 2018 года в связи с изменениями в уставе города исполнял обязанности председателя областного парламента.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая добровольно и досрочно сложил полномочия Сергей Панчин, который работал главой Ульяновска. Данное решение было принято в связи с тем, что в Ульяновске отменили двуглавую систему муниципального самоуправления и объединили должности главы города и главы администрации. Данный пост занял Панчин.

Справка ИА REGNUM. Илья Владимирович Ложечкин родился 10 сентября 1988 года. В 2010 году окончил Ульяновский государственный университет с двумя красными дипломами. Во время учебы в университете с 2009 года начал работать юристом и помощником депутата гордумы в Засвияжском районе Ульяновска.

В 2011 году возглавил отдел по взаимодействию с территориальным общественным самоуправлением. В 2012 году организовал и возглавил контакт-центр при главе города Ульяновска, куда так же вошла созданная служба «05», которая взяла под контроль выполнение заявок от жителей всего города. В конце 2014 года назначен генеральным директором ОАО «ДУК Железнодорожного района».

Женат, воспитывает двух детей.