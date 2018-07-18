Лондон, 18 июля, 2018, 15:02 — ИА Регнум. Авиакомпания Singapore Airlines стала лидером мирового рейтинга World Airline Awards в 2018 году, следует из данных опроса британской компании Skytrax.

Самолёт авиакомпании Singapore Airlines

Второе место заняла компания Qatar Airways — лидер рейтинга в 2017 году. Третью и четвертую позицию заняли соответственно японская ANA All Nippon Airways и Emirates из Объединенных Арабских Эмиратов.

Рейтинг ведущих региональных авиакомпаний сохранился без изменений: лучшей в Евросоюзе признана Lufthansa, в Северной Америке — Air Canada, в Азии — Singapore Airlines, а Восточной Европе лидерство удерживает «Аэрофлот».

Опрос Skytrax проводился с августа 2017 года по май 2018 года, в нем приняли участие 20,36 млн пассажиров из более чем 100 государств.