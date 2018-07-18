Москва, 18 июля, 2018, 15:01 — ИА Регнум. Госдума намерена увеличить время прохождения диспансеризации с одного дня до двух. Как передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля, об этом шла речь в ходе обсуждения законопроекта о праве работника на выходной день в связи с прохождением диспансеризации.

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Принятый Госдумой в первом чтении законопроект позволит работникам проходить диспансеризацию один раз в три года в течение одного рабочего дня с сохранением места работы и среднего заработка. Диспансеризация этих групп населения входит в программу государственных гарантий, финансируется за счет средств ОМС, и само прохождение диспансеризации не требует дополнительных затрат со стороны граждан и работодателей, отмечают авторы.

Вместе с тем в ходе дискуссии парламентарии обращали внимание на то, что одного дня мало для прохождения диспансеризации, а именно один день по нормативам Минздрава выделяется на прохождение диспансеризации.

«Сейчас два дня вот так подсчитали по тем основным скрининговым методам, которые существуют, вполне будет достаточно для диспансеризации, это не всеобщая диспансеризация, которые все органы и так далее смотрятся, а смотрятся те органы, системы организма, которые могут приводить, прежде всего, к онкологическим заболеваниям, сердечно-сосудистым, два дня вполне будет достаточно», — сказал зампред комитета Госдумы по охране здоровья Николай Герасименко («Единая Россия»).

«В поправках ко второму чтению, я думаю, мы введем, что не один день, а второй день добавим для диспансеризации», — добавил он.

По его словам, на прошедшем накануне комитете депутаты обсудили этот вопрос с Минздравом.