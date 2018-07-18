Ярославль, 18 июля, 2018, 15:00 — ИА Регнум. В Ярославле суд удовлетворил иск прокурора Кировского района, который потребовал отремонтировать туалеты в школе №33, сообщает корреспондент ИА REGNUM. В частности, речь шла об устранении протечек и грибка.

Прокуратура Ярославской области

Прокурор Кировского района города Ярославля обратился в суд с исковым заявлением к мэрии города Ярославля и просил обязать департамент образования в течение трех месяцев выделить финансирование на ремонт школьных помещений: устранить протечки и грибок в туалете для мальчиков и в кабинете физики, спортивном зале, в рекреации 3-го этажа и на лестнице. Также прокурор потребовал принять меры по поводу частичного обрушения потолка в туалете для девочек на третьем этаже.

При этом он сослался на результаты проверки, проведенной Управлением Роспотребнадзора в Ярославской области. По ее результатам вынесено предписание об устранении выявленных нарушений, срок исполнения которого — месяц. Однако денег в департаменте образования на эти цели не нашлось.

Представитель департамента образования в суд не явился, но письменно сообщил, что бюджет города Ярославля на 2018 год сформирован и утвержден, дополнительные средства могут быть распределены школам только в случае внесения соответствующих изменений в главный финансовый документ. В компетенцию чиновников не входит инициирование процедур по внесению изменений в бюджет города. Также в департаменте образования отметили, что трехмесячный срок исполнения решения суда очень мал и просили увеличить его.

Суд требования прокурора удовлетворил, однако пошел навстречу и мэрии. Вместо трех месяцев чиновником дано полгода на то, чтобы привести в порядок школьные туалеты.