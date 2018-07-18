Санкт-Петербург, 18 июля, 2018, 14:58 — ИА Регнум. На Средне-Невском судостроительном заводе в Санкт-Петербурге 27 июля будет заложен шестой по счету (пятый серийный) тральщик для ВМФ России проекта 12 700 «Александрит». Будущему кораблю будет присвоено имя «Петр Ильичев» — в честь моряка, Героя Советского Союза Петра Ильичева. Как сообщает ТАСС, об этом проинформировал 18 июля официальный представитель ВМФ России, капитан 1 ранга Игорь Дыгало.

Средне-Невский судостроительный завод Корабль проекта 12700

Напомним, корабли противоминной обороны проекта 12 700 являются новым поколением минно-тральных кораблей. Они многофункциональны и могут использоваться в качестве как базовых минно-тральных, так и морских минно-тральных кораблей.

Корпус корабля проекта «Александрит» сделан из монолитного стеклопластика, у него более высокая прочность в сравнении со стальными корпусами, что обеспечивает большую живучесть при поиске мин.

25 апреля 2018 года на воду в Петербурге был спущен корабль «Иван Антонов» (проект 12 700). Вскоре он будет отправлен к постоянному месту службы на Черноморский флот, причем придет туда по внутренним речным путям России.

Головной корабль этого проекта «Александр Обухов» примет участие в Главном военно-морском параде, который состоится 29 июля на Неве и в Финском заливе.

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Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России рассчитывает получить девять тральщиков нового поколения с корпусами из стеклопластика к 2027 году. Корабли проекта 12 700 должны существенно усилить потенциал и эффективность минно-тральных сил флотов ВМФ России.