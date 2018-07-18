Вашингтон, 18 июля, 2018, 14:56 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп обвинил 18 июля тех, кто оказался недоволен его близкими отношениями с главой Кремля Владимиром Путиным, в умственном расстройстве и желании войны с Россией. С таким заявлением глава Белого дома выступил на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп

«Некоторым людям крайне не понравилось то, что у меня сложились близкие отношения с президентом России Путиным», — подчеркнул он.

«Они предпочли бы этому войну. Это называется синдромом помешательства на Трампе», — добавил он.

Напомним, выступление главы Белого дома Дональда Трампа на пресс-конференции по итогам саммита в Хельсинки вызвала бурю негодования со стороны как противников, так и коллег по Республиканской партии действующего президента США. Несмотря на это, Трамп неоднократно подчеркнул, что встреча в Хельсинки будет иметь большее значение, чем состоявшийся ранее саммит стран-лидеров НАТО.