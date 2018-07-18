Переход Головина в «Арсенал» не состоялся из-за ухода Венгера
Лондон, 18 июля, 2018, 14:50 — ИА Регнум. Переход полузащитника ЦСКА Александра Головина в лондонский «Арсенал» сорвался из-за ухода из клуба главного тренера Арсена Венгера. Об этом сообщает Football London.
Ronnie Macdonald
Арсен Венгер
По информации издания, после того как Венгер покинул клуб, шансы на переход Головина в «Арсенал» были исчерпаны. Французский специалист был впечатлён игрой полузащитника в Лиге Европы.
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Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство «Челси» рассматривает полузащитника Головина в качестве главной трансферной цели на летнее межсезонье. Помимо «Челси», на игрока претендует «Монако».
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