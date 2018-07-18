Лондон, 18 июля, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Британская медиакорпорация ВВС выплатит певцу Клиффу Ричарду компенсацию за вторжение в личную жизнь. Такое постановление вынес 18 июля Высокий суд Лондона, передает телеканал Sky News.

Jpmawet Клифф Ричард

Установленный судом размер компенсации — £210 тыс., что соответствует примерно $280 тыс. Кроме того, 77-летний артист имеет право на дополнительные компенсации морального ущерба, нанесенного ему на судебных заседаниях.

В 2014 году ВВС вела репортаж о полицейском обыске, проводившемся в пентхаусе Ричарда в графстве Беркшир в рамках дела о сексуальном насилии. Певца обвинили в домогательствах к подростку, якобы совершенных в 1980-х годах.

В дальнейшем дело закрыли за отсутствием доказательств. Однако певец был вынужден продать фигурировавшую в репортаже недвижимость.