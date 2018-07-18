Дамаск, 18 июля, 2018, 14:42 — ИА Регнум. Провинция Алеппо

kurdishstruggle Курды

В ночь с 15 на 16 июля Израиль нанес удар по авиабазе «Найраб», находящейся на юге провинции. Базе нанесен материальный ущерб. По сообщению одних источников, цели достигли две ракеты, по сообщению других, десять ракет. Оппозиционные СМИ сообщают о пяти погибших сирийских военнослужащих. Эта авиабаза используется иранскими военными советниками и проиранскими формированиями «Ливаа аль-Кудс».

По информации Военного совета Манбиджа, последние бойцы курдских отрядов Народных защитников покинули город. Вывод шел с 4 по 16 июля. Вопросы безопасности в городе и его окрестностях будут решать турецкие, американские и французские военные. Военный совет Манбиджа также заявил, что не даст группировкам протурецких боевиков зайти в город.

На официальном сайте курдских отрядов Народных защитников появился видеоотчет о спецоперации по ликвидации в кантоне Африн одного из командиров исламисткой группировки «Файлак аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), поддерживаемой Турцией. Джихадист был застрелен через лобовое стекло автомобиля.

Провинция Латакия

15 июля была еще одна атака дронов на российскую авиабазу Хмеймим. БПЛА поражены штатными средствами ПВО, ЗРПК «Панцирь С1». Это уже восьмая атака на Хмеймим с начала июля.

Провинция Хама

Сирийские военнослужащие в ходе плановых мероприятий по осмотру и зачистке местности нашли большой арсенал оружия и боеприпасов. Также задержаны несколько замаскированных под мирных жителей боевиков. Задержанные планировали акции против сирийских войск, есть информация о подготовке вооруженного выступления против сирийского правительства.

Провинция Идлиб

Группировка «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет постоянную операцию против своих конкурентов из «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). 16 июля боевики объявили о том, что ликвидировали в городе Сармин «спящую ячейку» террористов. Все восемь обвиняемых расстреляны.

Правительство и джихадисткие группировки с переменным успехом ведут переговоры об эвакуации оставшихся полутора тысяч местных жителей из осажденных анклавов Аль-Фуаа и Кефрайя, подконтрольных сирийскому правительству,

Провинции Дераа, Кунейтра

Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о том, что боевики, которые пошли на примирение с сирийским правительством, передали сорок единиц тяжелой техники. Сдано двадцать шесть танков, более тридцати минометов, шесть зенитных артиллерийских установок, тринадцать зенитных артиллерийских орудий, восемьдесят три ПТУР и другое оружие.

Сирийская армия продолжает свое масштабное наступление на западе провинции Дераа, которое началось в понедельник на этой неделе. В частности, взяты под контроль города Аль-Алия, а также Джассим, который был долгое время опорным пунктом джихадистов в данной части провинции.

Сейчас САА будет брать город Нава, второй по величине город в провинции Дераа. Ожидается, что исламисты не окажут сильного сопротивления, и судьба этого города будет решена в ближайшее время.

За последние двое суток освобождено более десятка населенных пунктов в провинциях Дераа и Кунейтра. Как только запад провинции Дераа будет очищен, все внимание военной группировки САА на юго-западе Сирии сосредоточится на провинции Кунейтра.

ИА REGNUM регулярно информирует об оперативной обстановке на фронтах Сирийской Арабской Республики.