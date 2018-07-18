Москва, 18 июля, 2018, 14:47 — ИА Регнум. Одна из причин, влияющих на падение прибыли российских банков, — это высокий уровень конкуренции, считает экономист Василий Колташов. Об этом он заявил 18 июля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость, распространённую пресс-службой Банка России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«В нашей экономике сохраняется процесс сжатия банковского бизнеса, во всяком случае компаний становится по-прежнему меньше, — пояснил Колташов. — Здесь очень высокая конкуренция с одной стороны, а с другой достаточно слабый потребительский спрос при общей дороговизне кредита для бизнеса. Скорее всего, это и провоцирует снижение прибыли в первом полугодии».

При этом он уточнил, что подобную тенденцию не стоит воспринимать как опасное явление, так как упущенная банками прибыль могла быть получена в другой сфере.

«Само по себе снижение прибыли может рассматриваться как тревожный сигнал, если мы только не присмотримся к тому, какова рентабельность у микрокредитных организаций, — отметил Колташов. — Банки активно инвестировали в микрокредитный бизнес. И вполне возможно, что та прибыль, которую банки не получили как банки, была получена капиталом в другой сфере».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, вклады российских граждан в банках в июне увеличились на 1,1% и составили 27 трлн рублей. За первое полугодие 2018 года, по данным ЦБ, банковские вклады населения выросли на 2,5%, а объём депозитов и средств на счетах организаций сократился на 0,3% и составил 25,5 трлн рублей.

При этом за июнь доля валютных вкладов, несмотря на укрепление курса доллара, сократилась на 0,2% — до 20,3%. Доля валюты в депозитах и средствах организаций на счетах снизилась на 1,3% — до 37,8%.