Нефть продолжит снижение — эксперт
Москва, 18 июля, 2018, 14:06 — ИА Регнум. На фоне неожиданных данных по запасам нефти США цены на нефть оказываются под давлением. Об этом сообщил ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.
По его словам, запасы нефти в США, согласно данным Американского института нефти, выросли на 0,63 млн баррелей, что значительно превысило ожидания участников рынка. С начала недели мы наблюдали резкое коррекционное движение нефтяных котировок на фоне увеличения добычи стран ОПЕК, а также заявлением со стороны США, что они готовы использовать даже стратегические резервы чтобы не допустить перегрева нефтяного рынка. Также со стороны России с начала текущего месяца, увеличила добычу нефти порядка 160 тыс. баррелей в сутки, отметил эксперт.
Гасанов добавил, что учитывая активность наращивания добычи со стороны США, то уже в августе месяце добыча сланцевой нефти марки WTI может вырасти на 150 тыс. баррелей в сутки. Сегодня внимание крупных участников рынка также будет сосредоточено на данных о запасах сырой нефти от Управления энергетической информации (EIA), которые выйдут в 17,30 по МСК.
«Я считаю, что они выйдут намного лучше прогнозов, учитывая вчерашнее данные от Американского института нефти, — сказал эксперт. — Поэтому во второй половине дня на это фоне мы можем наблюдать продолжение коррекционного движения по нефти к уровню $69,80 за баррель для марки Brent. А для сланцевой нефти марки WTI к уровню $70,00 за баррель».
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