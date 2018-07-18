Санкт-Петербург, 18 июля, 2018, 13:44 — ИА Регнум. В Петербурге депутат Заксобрания предлагает поддержать НКО, которые будут защищать детей от зловредной информации в интернете. Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, руководитель фракции «Единой России» Александр Тетердинко готов внести в городской парламент соответствующий законопроект уже завтра, 19 июля.

Партия «Единая Россия» Александр Тетердинко

Тетердинко предлагает поправки в городской закон «О поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Санкт-Петербурге». Они должны будут поощрять организации, которые противодействуют «обороту среди детей в сети интернет информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию».

Депутат отмечает, что к такой информации относится та, что побуждает детей совершать действия, угрожающие окружающим людям и животным, подталкивающие к самоубийству, к наркотикам, сигаретам, алкоголю, азартным играм, проституции, бродяжничеству.

Кроме того, перечисляет Александр Тетердинко в пояснительной записке, к такой вредной информации относится «отрицающая семейные ценности, пропагандирующая нетрадиционные сексуальные отношения и формирующая неуважение к родителям», «оправдывающая противоправное поведение», порнография и просто нецензурная брань.

«Основные возможности для доступа к такой информации для детей представляет сеть Интернет. Статистика интересов детей в сети Интернет за 2016−2017 годы даже при включенном «Родительском контроле» на ПК представляет вызывающую обеспокоенность картину: 10,44% детей посещают ресурсы, связанные с алкоголем, табаком и наркотиками, 2,26% — с нецензурной лексикой, 0,68% — с порнографией и эротикой, 0,62% — с оружием, азартными играми, насилием. При отсутствии на ПК функции «Родительский контроль» указанные показатели могут выглядеть еще более удручающими», — заявляет Тетердинко, ссылаясь на данные облачного сервиса Kaspersky Security Network.

Он приводит данные исследования «Растим детей в эпоху Интернета», проведенного «Лабораторией Касперского» в 2016 году, согласно которым 58% детей скрывают свои нежелательные для родителей активности в сети, а почти 92% родителей не знают о потенциально опасных активностях своего ребенка.

Далее Тетердинко перечисляет «широко распространенные» в соцсетях практики: там с детьми ищут встречи педофилы, используется кибербуллинг — травля подростков, секстинг — обмен интимными фото, овершеринг — стремление подростка «рассказывать своим собеседникам в социальных сетях больше, чем стоило бы», кетфишинг, киберсталкинг, а также пресловутые «вписки».

"В связи с этим представляется, что меры поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в Санкт-Петербурге (безвозмездные субсидии, консультации, имущественная, информационная и организационная поддержка, а также подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров) должны быть распространены и на организации, занимающиеся противодействием обороту среди детей в сети Интернет информации, причиняющей вред их здоровью и (или) развитию», — убежден депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга.

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Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта текущего года депутат Госдумы, петербуржец Виталий Милонов («Единая Россия») попросил Генпрокуратуру РФ проверить «группы вписки» в социальных сетях. Парламентарий направил соответствующие запросы в Генпрокуратуру, в Роскомнадзор и одному из крупных интернет-холдингов.