Севастополь, 18 июля, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Строительство многопрофильного лечебно-диагностического корпуса онкологического диспансера в Севастополе оказалось под угрозой из-за того, что участок находится в границах объекта культурного наследия федерального значения «Древний Херсонес Таврический». Об этом журналистам 18 июля сообщила руководитель постоянного комитета по социально-гуманитарным вопросам Заксобрания Севастополя Татьяна Щербакова.

Иван Шилов ИА REGNUM Стройка

По её словам, по этой причине проектно-сметная документация может не пройти экспертизу.

«Согласно указу правительства РФ от 14 июня 2018 года подготовлен проект приказа об изменении границ, однако сам проект изменений предложен местными властями, поэтому есть определённые опасения. Мы направили письмо в профильный департамент Министерства культуры РФ, в котором предположили, что изменение границ откроет многоэтажную коммерческую застройку рядом со Стрелецкой и Камышовой бухтами, чего, естественно, допустить нельзя», — отметила Щербакова.

Депутаты предлагают изменить границы в отношении исключительно социальных объектов.

Как сообщало ИА REGNUM, жители полуострова, страдающие онкологическими заболеваниями, испытывают большие проблемы с медикаментозной помощью, поскольку курс химиотерапии можно пройти только в Симферополе и только теми препаратами, которые есть в наличии. По информации Минздрава РК на данный момент в Крыму на учёте по поводу злокачественных заболеваний находятся 56 тысяч человек.