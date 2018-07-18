Вашингтон, 18 июля, 2018, 13:29 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп указал 18 июля на то, что в скором времени стоит ожидать «значительных результатов» от его встречи с российским коллегой Владимиром Путиным в Финляндии. С таким заявлением глава Белого дома выступил на своей странице в Twitter.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп. Хельсинки

«Столь многим людям, обладающим высоким интеллектом, понравилось мое выступление на пресс-конференции в Хельсинки. Путин и я обсудили большое число важных тем на нашей более ранней встрече», — отметил Трамп.

«Мы действительно достигли взаимопонимания, что по-настоящему беспокоит многих ненавистников, которые хотели стать свидетелями матча по боксу. Значительные результаты будут!» — заключил глава Белого дома.

Напомним, 16 июля в Хельсинки состоялся саммит глав Белого дома и Кремля. Сделанные на пресс-конференции по итогам встречи заявления вызвали бурю негодования со стороны как политических противников Трампа, так и среди его однопартийцев.

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