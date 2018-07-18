Пекин, 18 июля, 2018, 13:28 — ИА Регнум. Автопроизводитель Chrysler начал 18 июля отзыв 21 598 ввезенных в Китай автомобилей в виду дефекта вакуумного усилителя тормозов, сообщили в Генеральном управлении таможни КНР, передает агентство Синьхуа.

Автомобиль Jeep Cherokee

Отзыв касается автомобилей модели Jeep Cherokee, произведенных в период с 5 января 2010 года по 8 сентября 2013 года. Как утверждают в компании Chrysler, неисправный вакуумный цилиндр может привести к отказу тормозов, что повышает риски аварии.

Отметим, что за прошедшие пару месяцев многие известные мировые автопроизводители, включая BMW, Audi и Volvo заявили от отзыве автомобилей с китайского рынка в связи с неисправностями.