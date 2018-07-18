Красноярск, 18 июля, 2018, 12:56 — ИА Регнум. Автоматические фоторегистраторы, которые в народе называют фотоловушками, привлекают внимание зверей в Саяно-Шушенском заповеднике (Красноярский край). Результат этого внимания — сломанное оборудование. Особенно часто фотокамеры в заповеднике ломают медведи.

Э. Волков, фоторегистраторы, пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский» Котенок снежного барса

Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 18 июля, в заповеднике за зимне-весенний период медведи сломали две фотоловушки, а ещё у двух вытащили аккумуляторы.

Э. Волков, фоторегистраторы, пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский» Реакция медведя на незнакомый предмет

Однако автоматические фоторегистраторы, которые используются в заповеднике уже более 10 лет, привлекают не только медведей. Сотрудники маскируют дорогостоящее оборудование, но звери всё равно его находят, в том числе их привлекает незнакомый запах. В первые годы применения автоматических регистраторов фотоловушку облюбовали котята снежного барса. Они высвободили оборудование и использовали его в качестве игрушки: катали, передавали друг другу и периодически облизывали. Несмотря на такие игры, карта памяти с уникальными снимками сохранилась.

Неравнодушны к камерам и маралы с косулями. Они облизывают объективы, тычутся в них мордой. А сибирские горные козлы сбивают фотоловушки копытами во время игр. Волки стараются обходить оборудование стороной, в отличие от медведей, которых оно очень привлекает.

«Несмотря на, казалось бы, прочные заводские замки и надежный крепёж, медведи ловко разрывают хомуты, открывают фотоловушки, могут оторвать крышку, достать аккумуляторы», — рассказал старший научный сотрудник Роман Афанасьев.

Чтобы спасти фотокамеры, их решили маскировать лучше. Также специалисты планируют усилить элемент крепежа.

Э. Волков, фоторегистраторы, пресс-служба заповедника «Саяно-Шушенский» Фотоловушка со следами медвежьих укусов и ударов

Напомним, Саяно-Шушенский заповедник расположен в Красноярском крае на площади 390 368 га, в том числе в Ермаковском районе — 301 127 га, в Шушенском районе — 89 241 га. Заповедник был учрежден постановлением Совета министров РСФСР №179 от 17 марта 1976 года на площади 389 570 га. Охранная зона площадью 106 200 га включает акваторию водохранилища Саяно-Шушенской ГЭС (вдоль восточной границы заповедника) со всеми заливами. В заповеднике обитают насекомые (777 видов), рыбы (21 вид), земноводные (три вида), пресмыкающиеся (шесть видов), птицы (258 видов), млекопитающие (61 вид).