Нальчик, 18 июля, 2018, 12:46 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии ведутся поиски туриста, который сорвался в пропасть при восхождении. Происшествие произошло в Черекском районе в районе ущелья Безенги поздно вечером 17 июля, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления МЧС.

VladVD Безенги. Кабардино-Балкария

По данным ведомства, группа из пяти человек совершала восхождение на вершину Укю, высота которой составляет более 4300 метров над уровнем моря. Один турист из состава группы сорвался вниз. На его поиски отправились спасатели, однако в 22:40 поисковые работы пришлось прекратить из-за наступления темноты.

Утром 18 июля для оказания помощи в поиске альпиниста был привлечен вертолет. О результатах поисковых работ пока не сообщается.

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Как сообщало ИА REGNUM, еще одно ЧП произошло 17 июля в Эльбрусском районе Кабардино-Балкарии. Группа туристов из четырех человек попала под камнепад в ущелье Адыр-Су. При этом двое из них получили травмы — у женщины перелом ноги, у мужчины — закрытая черепно-мозговая травма. Спасатели доставили пострадавших на турбазу Улу-Тау.