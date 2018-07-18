Ярославль, 18 июля, 2018, 12:41 — ИА Регнум. В Ярославле синхронизировали работы по замене сетей и ремонту дорог, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Благодаря этому дорожники выходят на полностью готовые объекты и могут приступить к ним согласно графику.

«Ярославльводоканал» Замена сетей в Ярославле

В этом году в Ярославле работы по программе «Безопасные и качественные дороги» ведутся совместно с «Ярославльводоканалом». Делается это для того, чтобы подрядные организации смогли ремонтировать дороги, сети под которыми не придется менять в ближайшие несколько лет.

В настоящий момент завершены работы на 27 объектах и 16 дорогах. Проложены более 9,5 км сетей водоснабжения и водоотведения. Как и планировали, мы освободили проезжую часть, чтобы организации, проводящие ремонт дорог, смогли приступить к дорожным работам согласно графику выполнения работ», — пояснил заместитель технического директора по водоснабжению АО «Ярославльводоканал» Сергей Белов.

На сегодняшний день «Ярославльводоканал» завершил замену сетей на улицах Блюхера, Б. Норская 39, 9, Авиаторов, Клубная 20, Спартаковская 23, Шоссейная, Городской Вал, Салтыкова-Щедрина 83, 77, Богдановича, Чайковского, Нефтяников 20, Павлова, Зелинского, Комсомольская площадь, Харитонова, Чехова.

Работы на остальных объектах будут продолжены согласно утвержденному плану, который неукоснительно исполняется, — уточняют в организации.

Всего в течение текущего года по программе «Безопасные и качественные дороги» в городе Ярославле планируется отремонтировать 23 улицы общей протяженностью более 50 км.

Такой новый для Ярославля опыт по синхронизации работ сетевиков и дорожников дал хорошие результаты: повышается надежность систем водоснабжения и водоотведения. Кроме этого, потребители получают более качественные услуги — как поясняют в «Ярославльводоканале», при замене сетей применяются самые современные материалы. А значит, улучшается и качество поступающей к жителям воды.