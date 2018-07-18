Воронеж, 18 июля, 2018, 12:38 — ИА Регнум. Строительство автомобильной дороги в обход села Лосево и города Павловск в Воронежской области ведется с опережением графика. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области по итогам встречи 18 июля врио губернатора Александра Гусева с председателем правления Государственной компании «Российские автомобильные дороги» Сергеем Кельбахом.

Govvrn.ru Встреча Александра Гусева с Сергеем Кельбахом

Протяженность участка трассы М-4 «Дон» составит 85,17 км, он пройдет по территории Бобровского, Павловского и Верхнемамонского районов Воронежской области. По информации Сергея Кельбаха, работы ведутся быстрыми темпами: перевыполнение плана по итогам 2017 года составило 187,8%.

Как отмечалось, из-за сезонного плотного движения на подходах к селу Лосево — именно через этот участок воронежцы на автомобилях едут в Краснодарский край и в Крым — ГК «Автодор» установлены дополнительные информационные знаки и указатели, позволяющие заблаговременно выбрать альтернативный маршрут движения по региональным и местным автодорогам.

На встрече также было предложено направить обращение в адрес УГИБДД МВД России по Воронежской области о выделении дополнительных экипажей в район села Лосево в целях оперативной ликвидации возникающих дорожно-транспортных происшествий.

Как напоминает ИА REGNUM, район села Лосево сегодня является, пожалуй, самым проблемным участком на трассе «Дон» в границах Воронежской области. Долгожданное строительство автообхода стартовало в августе 2017 года. Новая дорога будет соответствовать 1Б категории: четыре полосы с разделенными встречными потоками, пять разноуровневых развязок, 28 мостов и путепроводов, семь площадок отдыха, семь мостов и путепроводов будут капитально отремонтированы. Расчетная скорость движения — 120 км/час. Как ожидается, в первые пять лет эксплуатации в сутки участок дороги сможет принимать до 12 тыс. автомобилей. Стоимость реализации проекта по данным на август 2017 года оценивалась в 60 млрд рублей.