Ростов-на-Дону, 18 июля, 2018, 12:37 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону стартовала онлайн-продажа билетов на матч РФПЛ, который пройдёт на «Ростов Арене» 28 июля. Минимальная цена одной «проходки» составляет 150 рублей, билет в VIP-ложе обойдётся в 5 тыс. рублей, сообщает ИА REGNUM.

JukoFF Стадион «Ростов Арена»

Привилегии предусмотрены состоятельным обладателям «проходок». Владельцам дорогих билетов организаторы гарантируют парковочные места.

Бороться с перекупщиками решено посредством ограничения на покупку билетов. Так, с одного аккаунта можно приобрести не более 10 «проходок».

Для некоторых болельщиков в новом сезоне предусмотрены скидки. Они распространяются покупателям билетов через кассы стадиона «Олимп-2» на проспекте Шолохова или «Ростов Арены». В частности, матчи РФПЛ дети до 13 лет смогут посещать бесплатно. Половину стоимости при покупке билета заплатят пенсионеры, предъявив удостоверение.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Ростов Арена» станет домашним стадионом для футбольного клуба «Ростов». Главным тренером желто-синих является Валерий Карпин. Он возглавил тренерский штаб донской команды в декабре 2017 года.