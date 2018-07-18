Москва, 18 июля, 2018, 12:36 — ИА Регнум. Россия снижает свои вложения в госдолг США, но, увы, эти деньги не пойдут на развитие её экономики, так как решения принимают российские либералы, которые блокируют развитие РФ, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он заявил 18 июля корреспонденту ИА REGNUM.

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«Эти деньги будут или инвестированы в другие ценные бумаги, либо частично могут быть переложены в монетарное золото, — предположил Делягин. — Это невыгодно в краткосрочном плане, но выгодно в долгосрочном плане и среднесрочном. Золото сейчас стоит дёшево».

При этом Делягин уточнил, что, хотя отказ от покупки американских ценных бумаг и не обеспечит развития российской экономики, решение всё равно принято правильное.

«Представьте себе, что у вас в любой момент могут украсть четверть ваших активов, — пояснил экономист. — В любой момент. Это значит, что вы находитесь в зоне риска и к вам относятся как к потенциально рискованному объекту, и в любой момент у вас может произойти девальвация. Сейчас эта опасность сведена до минимума, потому что 14 млрд долларов, которые остались у США, это некритично. Наши международные активы около 455 млрд долларов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, уровень вложений РФ в госдолг США в настоящее время достиг объёмов 2007 года, с которого Москва начала делать крупные вложения в американские гособлигации.

В марте 2018 г. вложения России, которая занимала 16-ю строчку в перечне стран — держателей американских бондов, составляли 96,9 млрд долларов, а в декабре 2017 года они составляли 102,2 млрд долларов. Спустя 30 дней эта сумма снизилась ещё — до 48,7 млрд долларов.