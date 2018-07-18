Ярославль, 18 июля, 2018, 12:22 — ИА Регнум. 21 июля в селе Курба Ярославского района Ярославской области отметят день Казанской иконы Божией Матери — престольный праздник главного храма села. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в администрации Ярославского района.

Yarregion.ru Казанская церковь в с. Курба

Храм является нетипичным по своей архитектуре — он построен в форме круга. Памятник федерального значения возведен в 1770 году и сейчас находится в плачевном состоянии.

В храме сейчас регулярно служат молебны, проводятся экскурсии, выставки, но все же церковь пока недействующая.

Мы в разрушенном храме с 2013 года служим. Каждый год мы 21 июля проводим литургию, организуем праздник, собираем народ на крестный ход. К нам приезжают люди из Ярославского района, Ярославля, даже бывают гости из Москвы и Санкт-Петербурга», — сказал корреспонденту ИА REGNUM настоятель прихода храма Всемилостивого Спаса села Васильевское иерей Иоанн Лозан.

Местные власти и Ярославская епархия не оставляют надежды восстановить храм. Благотворительному фонду «Белый Ирис» удалось собрать около 600 тысяч рублей на реставрацию, но этого мало. Престольный праздник — еще один способ привлечь внимание к уникальному памятнику архитектуры.

Крестный ход из храма в сторону с. Васильевское начнется 21 июля в 11.30 и завершится молебном у чудотворной Казанской иконы в храме Всемилостивого Спаса. После богослужения на территории храма пройдет праздничный концерт и трапеза для всех желающих.