Вена, 18 июля, 2018, 12:27 — ИА Регнум. Президент Австрии Александр Ван дер Беллен возмущен тем, что никто из представителей правительства страны не отреагировал на неслыханные выпады в адрес главы Еврокомиссии Жана-Клода Юнкера со стороны представителей правящей партии. Своим мнением он поделился в интервью телеканалу ZIB2.

Kremlin.ru Александр Ван дер Беллен

У нас есть четкая приверженность европейскому курсу, и как раз во время председательства Австрии в Совете ЕС, Харальд Вилимски поступает «таким образом, что я вряд ли когда-либо переживал», сказал Ван дер Беллен. Вилимски атакует главу Еврокомиссии «похабным образом», и никто из правительства на это не реагирует, в том числе канцлер Себастьян Курц. «Ничего об этом не говорить — это слишком мало, — считает президент. — Я нахожу заявление Вилимски неслыханными».

Как сообщало ИА REGNUM, член правящей в коалиции «Австрийской свободной партии» Харальд Вилимски упрекнул Юнкера в пьянстве и призвал уйти в отставку. Его поддержал генеральный секретарь партии Кристиан Хафенекер. Поводом для критики Юнкера стало его странное поведение на саммите НАТО в Брюсселе.