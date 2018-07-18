Махачкала, 18 июля, 2018, 12:19 — ИА Регнум. Дагестан получит 200 млн рублей на здравоохранение, которые просил выделить республике руководитель региона Владимир Васильев. Денежные средства поступят из резервного фонда президента РФ на приобретение четырех компьютерных томографов, сообщили ИА REGNUM 18 июля в пресс-службе минздрава региона.

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Необходимость в высоко технологичном медицинском оборудовании, особенно в горных районах, врио главы Дагестана обосновал на недавней встрече с президентом РФ. Приобретение новых четырех аппаратов помогло бы сократить время ожидания исследования в очереди с четырёх месяцев до 20 дней.

Сообщая в ходе еженедельной планерки о том, что президент выделяет Дагестану из резерва страны 200 млн рублей, Васильев еще раз призвал собравшихся перестать «жить в перевернутом мире» и начать «решать поставленные задачи». Он еще раз напомнил о том, что регион не может найти деньги на томографы и вынужден их просить у высшего руководства страны, в то время как у «одного из дагестанских министров описано имущество на миллиард рублей».

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Напомним, 10 июля на встрече с Владимиром Путиным Владимир Васильев попросил оказать республике помощь в покупке компьютерных томографов. Спустя шесть дней вопрос был решен.