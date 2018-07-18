Москва, 18 июля, 2018, 12:16 — ИА Регнум. У газеты «Московский комсомолец» есть своя театральная премия. Только что издание объявило лауреатов этого сезона. Лучшими актрисами признаны Рената Литвинова и Елена Яковлева, лучшими режиссерами стали Сергей Женовач и Владимир Панков.

Цитата из к/ф «Девушка и смерть». Реж. Йос Стеллинг. 2012. Россия — Нидерланды — Германия Рената Литвинова

Как рассказала информагентсву ТАСС директор премии Марина Райкина, «особенность нынешнего сезона — в большинстве номинаций выявлено по два победителя». Такое необычное начинание введено сразу по трем традиционным категориям — «мэтры», «полумэтры» и «начинающие».

У маститых два «лучших спектакля» — это «Заповедник» по Довлатову и Пушкину (режиссер Сергей Женовач, Студия театрального искусства) и «Северный ветер», поставленный в МХТ им. Чехова Ренатой Литвиновой (лучшая роль в этой же постановке). Елена Яковлева отличилась в спектакле «Старый дом» Центра драматургии и режиссуры Казанцева и Рощина.

Schekinov Alexey Victorovich Елена Яковлева

В номинации «Лучший актер» призов удостоены — Сергей Качанов («Заповедник», Студия театрального искусства) и Сергей Степанченко («Фальстаф и принц Уэльский», театр «Ленком»).

Театральная премия «Московского комсомольца» учреждена в 1995 году.