Москва, 18 июля, 2018, 12:26 — ИА Регнум. То, что Россия выбыла из списка крупнейших держателей гособлигаций США, сократив объём вложений до 14,9 млрд долларов, это очень хорошо, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин. Об этом он 18 июля заявил корреспонденту ИА REGNUM, комментируя соответствующую новость.

Флаг США и доллар

«Это проявление разумности, потому что США как государство доказали свою недоговороспособность и неадекватность, — пояснил Делягин. — Это люди, которые занимаются воровством имущества, защищённого дипломатической неприкосновенностью, и захватом заложников хуже любых украинцев. Последняя история с Марией Бутиной это только подтвердила».

При этом Делягин отметил, что в прошлом уже имел место случай, продемонстрировавший, насколько небезопасно полагаться на честность американских партнёров.

«При этом мы имели прецедент с Казахстаном, когда в середине октября прошлого года в обеспечение иска в 1 млрд долларов, который касался Европы и не имел никакого отношения к США, в США заморозили почти половину международных резервов Казахстана на сумму 47,6 млрд, — сказал Делягин. — Разморозили они эту сумму только после визита Назарбаева на поклон к Трампу с подписанием соглашения на закупку у американцев товаров и услуг и на инвестиции в стратегические отрасли Казахстана. Слава богу, что даже до Банка России начало доходить, что держать деньги в карманах столь неадекватных людей нельзя».

Кроме того, Делягин допустил, что, возможно, именно такие действия России повлияли на стремление президента США Дональда Трампа провести переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Российская Федерация выбыла из списка крупнейших держателей гособлигаций США, сократив объём вложений до 14,9 млрд долларов. Об этом свидетельствуют данные Минфина США.

Отметим, что первое место в списке стран, вкладывающихся в ценные бумаги США, занимает Китай, вложения которого на 1 июня составляют более 1,18 трлн долларов. На второй позиции находится Япония с 1,04 трлн, на третьей — Ирландия с 301 млрд.