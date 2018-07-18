Минск, 18 июля, 2018, 11:46 — ИА Регнум. В Белоруссии ликвидируют последствия грозы и ураганного ветра. На утро 18 июля, по данным «Белэнерго», без электроснабжения остаются семь населённых пунктов. А в течение последних суток электроснабжение на территории республики периодически нарушалось в 266 населённых пунктах.

Mchs.gov.by Последствия непогоды

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе республиканского МЧС, вследствие прохождения грозового фронта с порывами ветра до 22 м/с пострадали три населённых пункта в Молодечненском районе Минской области. Здесь повреждены кровли 24 жилых домов, объект соцкультбыта и шесть сельскохозяйственных зданий. Ураганный ветер ломал и вырывал с корнем деревья. Всего зафиксировано 44 таких случая в Гродненской, Минской и Могилевской областях. При этом больше половины из них (29 случаев) — в Минске. Также сообщается о 16 повреждённых автомобилях.

Кроме того, в Минске порыв ветра опрокинул торговую палатку: пострадали мужчина и женщина, они доставлены в больницу. Обрушившийся на город дождь привёл к подтоплению трёх административных помещений, жилого дома. Под водой оказались три участка дорог и пешеходная зона по улицам Революционной и Комсомольской. Почти на час остановились пять троллейбусных и восемь автобусных маршрутов.

Добавим, что в Минске за четыре часа 17 июля выпало 15 мм осадков при среднемесячной норме 89 мм.