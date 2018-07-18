Москва, 18 июля, 2018, 12:53 — ИА Регнум. Законопроект о праве работающих на один выходной день для прохождения диспансеризации Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 18 июля.

Иосипенко Александр Даниилович (IosAD3) Поликлиника

Контролировать прохождение работником диспансеризации предлагается при помощи справки, которую, по мнению депутата Госдумы Николая Герасименко («Единая Россия»), работник будет предъявлять работодателю.

В Трудовом кодексе РФ закрепляется право работников на прохождение диспансеризации в порядке, установленном законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ в сфере охраны здоровья.

В день прохождения диспансеризации работник по письменному заявлению освобождается от работы на время, соответствующее одному полному рабочему дню. При этом на время прохождения диспансеризации за работниками сохраняются место работы (должность) и средний заработок по месту работы.

Работники вправе будут получать освобождение от работы для прохождения диспансеризации не чаще, чем один раз в три года.

Бесплатная диспансеризация для взрослого населения — достижение государства, но чтобы каждый мог ее реализовать, необходим равный доступ к этой возможности, отметил замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль («Единая Россия»).

Он напомнил, что без проблем пройти диспансеризацию могут лишь неработающие люди и некоторые категории работников, которым диспансеризация положена в силу специфики профессии, например — на вредных производствах, все остальные граждане должны полагаться на волю своих работодателей: отпустит или нет.

«Принятая поправка в Трудовой кодекс очень значима и для граждан, и для государства. Ведь своевременное выявление болезней или факторов риска помогает значительно увеличить продолжительность жизни людей и сделать ее комфортной, тем более когда идет кампания по вхождению нашей страны в страны с продолжительностью жизни 80+», — отметил Огуль.

Вовремя обратиться за врачебной помощью, если выявлены сердечно-сосудистые заболевания или онкология — значит, иметь гораздо больше шансов на исцеление, подчеркнул депутат.

«Граждане после того, как получат гарантированный свободный день, будут относиться к диспансеризации со всей серьезностью», — заключил он.